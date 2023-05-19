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НовостиПроисшествия19 мая 2023 6:07

Во Владимире ликвидирован крупный пожар в жилом доме на улице Садовой

Происшествие случилось поздно ночью 19 мая
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 00.46 диспетчеры пожарной охраны приняли сигнал о возгорании, случившемся в доме №26 по улице Садовая.

На место выехало 20 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах. По прибытию пожарные обнаружили, что кровля двухэтажки объята огнем. В итоге им удалось локализовать и ликвидировать пожар на площади 240 квадратных метров.

К счастью, никто из людей не пострадал. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.