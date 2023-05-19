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НовостиОбщество19 мая 2023 5:23

20 контрактников из Владимирской области отправились в учебные части

Теперь порядок поступления на службу по контракту упрощен
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Еще 20 бойцов из Владимирской области отправились служить по контракту. Напутственные слова бойцам дали министр региональной безопасности Сергей Полузин и главный военком области Юрий Гусаров.

«Почему решил пойти служить? Отвечу как в кино: «За державу обидно». Надо поддержать наших ребят. В годы Великой Отечественной воевали оба моих деда. Семья у нас боевая, все сражались, поэтому я решил для себя в память о них пойти тоже защищать Родину», - отметил Станислав из Коврова.

Порядок поступления на службу по контракту упрощен. Оформление документов можно начать у главы населенного пункта, в районной администрации или военкоматах по месту жительства. Подробности по телефону 8(4922)-40-15-88.