20 контрактников из Владимирской области отправились в учебные части

фото регионального Правительства

Еще 20 бойцов из Владимирской области отправились служить по контракту. Напутственные слова бойцам дали министр региональной безопасности Сергей Полузин и главный военком области Юрий Гусаров.

«Почему решил пойти служить? Отвечу как в кино: «За державу обидно». Надо поддержать наших ребят. В годы Великой Отечественной воевали оба моих деда. Семья у нас боевая, все сражались, поэтому я решил для себя в память о них пойти тоже защищать Родину», - отметил Станислав из Коврова.

Порядок поступления на службу по контракту упрощен. Оформление документов можно начать у главы населенного пункта, в районной администрации или военкоматах по месту жительства. Подробности по телефону 8(4922)-40-15-88.