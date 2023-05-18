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НовостиПроисшествия18 мая 2023 13:56

В Кольчугинском районе сгорели два жилых дома с сараями

Пожар случился днем 18 мая в селе Новое
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 14.16 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о двух горящих домах и двух охваченных огнем хозпостройках в селе Новое.

На место ЧП выехали 24 сотрудника МЧС на девяти пожарных машинах. К моменту их приезда постройки горели открытым пламенем, причем огонь грозил перекинуться на соседние дачи.

Пожарным удалось локализовать пламя, не дав ему перейти на другие дома, и ликвидировать пожар на площади 309 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.