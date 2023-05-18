В Гусь-Хрустальном полицейские нашли наркотики в подголовнике автомобиля

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гусь-Хрустального завершили расследования уголовного дела по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере.

Фигурантом по делу проходит 23-летний иностранец.

По версии следствия, легковушку под управлением парня оперативники остановили в минувшем марте на территории Гусь-Хрустального. В подушке подголовника водительского сиденья, а также в сумке с инструментами полицейские обнаружили вещество, в котором эксперты распознали мефедрон, матедон, гашиш и героин общей массой более 170 граммов.

Парень вез запрещенные вещества из соседнего региона и должен был продать их в городе хрусталя через закладки.

Вскоре уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд, куда оно было направлено с утвержденным обвинительным заключением.