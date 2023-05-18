20 мая во Владимире ограничат движение по Лыбедской магистрали

фото пресс-службы Владимирского отделения Сбербанка

В соответствии с постановлением губернатора Владимирской области для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения «Зеленого марафона» в субботу, 20 мая с 8 до 14 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по Лыбедской магистрали на участке от Ерофеевского спуска до улицы Усти-на-Лабе. Объезд будет осуществляться по ул. Луначарского, Горького, Мира, Усти-на-Лабе.

«Зеленый марафон» - это городской семейный фестиваль, который, в том числе призван привлечь внимание к экологическим проблемам. «Спутниками» марафона традиционно являются субботники, мероприятия по посадке деревьев и сбору вторсырья и другие экологические проекты.

Участникам события предложены дистанции: 4.2 км и 10 км — массовые забеги, 2 км — скандинавская ходьба, 420 м — детский забег (от 7 до 14 лет). Также гостей фестиваля ждут: концертно-развлекательная программа, большая детская зона с мастер-классами, играми и анимацией, спортивные зоны для взрослых и детей, экологические акции и мастер-классы. На площадке мероприятия также будет создан уникальный экологический арт-объект.