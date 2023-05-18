Сына руководителя сети медлабораторий "Гемотест" полицейские нашли во Владимирской области

Фото пресс-службы МВД России.

Сына руководителя сети медицинских лабораторий "Гемотест" Рудема Газиева Аким найден полицейскими во Владимирской области. Как сообщили в пресс-службе МВД России, он находился в арендованной квартире в городе Гороховец Владимирской области.

«Сотрудники МВД России и ФСБ России установили местонахождение сына генерального директора крупной сети медицинских лабораторий. Молодой человек обнаружен в арендованной квартире в городе Гороховце Владимирской области», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как писали ранее федеральные СМИ, Аким Газиев пропал 11 мая. В тот же день его отцу позвонили неизвестные и потребовали миллион долларов за возвращение сына. Как сообщили нам источники, близкие к полиции, сейчас набирает популярность такая форма мошенничества, когда мошенники сначала звонят кому-то и говорят, что тому грозят серьезные неприятности, поэтому лучше уехать в глубинку, спрятаться, телефон отключить и в соцсети не выходить. И когда человек "ведется" на это, родственникам начинают звонить и требовать деньги за выкуп.