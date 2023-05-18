В Петушинском районе местный житель угнал с предприятия автопрогрузчик

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начале мая в полицию Петушинского района обратился представитель организации из Покрова, рассказавший об исчезновении автопогрузчика и генератора. Ущерб компания заявила в 1 миллион 700 тысяч рублей.

Примечательно, что местные жители впоследствии рассказывали, что видели этот автопогрузчик на территории города, причем он несколько раз застрял, но ему помогали выбраться и водитель продолжал путь по дорогам города.

Оперативники быстро установили, что к краже техники причастен 31-летний ранее судимый местный житель, который недавно устроился на подработку в ту самую организацию. Вскоре мужчину задержали, и он признался в хищении техники.

По версии следствия, петушинец пришел на работу в выходной день, воспользовался тем, что никого вокруг не было, и тайно вывез генератор на том самом автопогрузчике. Генератор он впоследствии продал, а необычный транспорт спрятал в лесу, где его и нашли полицейские.

По факту кражи следователи возбудили уголовное дело. Самого подозреваемого отправили на время следствия за решетку. Расследование продолжается.