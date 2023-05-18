Житель Кабардино-Балкарии получил 16 лет за изготовление наркотиков в Александровском районе

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Владимирским областным судом вынесен приговор в отношении жителя Кабардино-Балкарской Республики.

Судебным следствием установлено, что в августе 2020 года мужчина и его земляк прибыли во Владимирскую область, где в приобретенном в Александровском районе доме во взаимодействии с неустановленными лицами оборудовали лабораторию, в которой более года производили наркотики.

В сентябре 2021 года преступная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками полиции, которыми из нарколаборатории было изъято более 670 кг мефедрона и α - пирролидиновалерофенона, а также прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере.

После задержания мужчин удалось установить и пресечь деятельность «перевозчиков» изготовленных наркотиков в другие регионы России.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием виде ограничения свободы на 1 год, которое он будет отбывать после освобождения из мест лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее его соучастник осужден на 10 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год и штрафом в размере 50 тыс рублей. Один из перевозчиков наркотиков приговорен к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 40 тыс рублей.

В отношении иных соучастников до настоящего момента судами решения не приняты.