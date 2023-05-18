Депутат Говырин заявил, что срок сдачи новой школы в Коврове перенесли на 1 декабря 2023 года

Фото Правительства Владимирской области.

Министр просвещения Сергей Кравцов обсудил с регионами капремонт и строительство школ. И там прозвучали новые данные по строящейся школа в Коврове. Как сообщил у себя в телеграм-канале депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин, срок сдачи школы перенесен на 1 декабря.

«Вместе с коллегами из Владимирской области — сенатором Андреем Шохиным и вице-губернатором Владимиром Куимовым принял участие в этом обсуждении. Сейчас во Владимирской области строят три новых школы: в Коврове, Покрове и Лакинске. По графику покровская и лакинская школы должны быть построены к 1 сентября. Срок сдачи школы в Коврове перенесен на 1 декабря. Готовность объекта — 60 », написал Алексей Говырин.

Также депутат сообщил, что торги по школе в мкр Веризино во Владимире проведены. Контракт заключат к 29 мая. Школу на 1100 мест должны построить в следующем году.

Напомним, что 52 школы из Владимирской области включены в федеральную программу капремонта на 2024 и 2025 годы. В этом году из областного бюджета на капремонт выделено более 500 млн рублей.