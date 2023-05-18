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НовостиОбщество18 мая 2023 10:33

Во Владимирской области старинную усадьбу и церковь передали РПЦ

Речь идет об усадьбе Салтыковой
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со станицы Инспекции госохраны культурного наследия

фото со станицы Инспекции госохраны культурного наследия

Во Владимирской области расположено более 50 усадебных ансамблей, из которых пять находятся в Собинском районе. Одной из них является усадьба Салтыковой в селе Черкутино.

Усадьба Салтыковой - одна из самых ранних сельских дворянских усадеб европейского типа во Владимирской области. Именно с ее постройкой началось активное проникновение во Владимирскую губернию модных столичных европейских стилей. В Никольской церкви служил в начале XIX в. отец выдающегося государственного деятеля России Михаила Михайловича Сперанского.

Как сообщает инспекция госохраны культурного наследия, в апреле здание главного дома с флигелем передано в безвозмездное пользование Владимирской Епархии, а Никольская церковь и Часовня - в собственность Владимирской Епархии.

Усадьба Салтыковой обретает новую жизнь в качестве монастырского подворья одного из женских монастырей Владимирской Епархии Русской Православной Церкви.