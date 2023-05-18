Во Владимирской области старинную усадьбу и церковь передали РПЦ

фото со станицы Инспекции госохраны культурного наследия

Во Владимирской области расположено более 50 усадебных ансамблей, из которых пять находятся в Собинском районе. Одной из них является усадьба Салтыковой в селе Черкутино.

Усадьба Салтыковой - одна из самых ранних сельских дворянских усадеб европейского типа во Владимирской области. Именно с ее постройкой началось активное проникновение во Владимирскую губернию модных столичных европейских стилей. В Никольской церкви служил в начале XIX в. отец выдающегося государственного деятеля России Михаила Михайловича Сперанского.

Как сообщает инспекция госохраны культурного наследия, в апреле здание главного дома с флигелем передано в безвозмездное пользование Владимирской Епархии, а Никольская церковь и Часовня - в собственность Владимирской Епархии.

Усадьба Салтыковой обретает новую жизнь в качестве монастырского подворья одного из женских монастырей Владимирской Епархии Русской Православной Церкви.