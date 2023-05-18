Во Владимире в 30-й раз пройдет общегородской диктант

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

23 мая в 17.30 во Владимирской областной научной библиотеке состоится ХХХ Общегородской диктант в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры.

Текст диктанта будет взят из эпистолярных произведений Ивана Аксакова. В этом году исполняется 145 лет пребывания его в ссылке в селе Варварино Юрьевского уезда Владимирской губернии. Подбор текста для диктанта, его озвучивание и проверочные работы проводят преподаватели русского языка филологического факультета Педагогического института Владимирского госуниверситета.

Проверить свои знания в правописании сможет любой желающий вне зависимости от возраста и рода занятий. Участие в акции – анонимное: каждый участник получит индивидуальный номер, по которому в дальнейшем сможет узнать свой результат проверки (количество ошибок, их характер, итоговая оценка по десятибалльной системе) на сайте библиотеки.

Тем, кто желает написать диктант удалённо, необходимо: скачать фирменный бланк диктанта c cайта библиотеки и распечатать его; включить прямую трансляцию диктанта, написать его от руки на фирменном бланке. 24 мая необходимо принести свой диктант в научную библиотеку с 10 до 14 часов и получить персональный номер.

В объявленный день можно посмотреть результаты проверки диктанта на сайте библиотеки.