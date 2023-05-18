В Коврове прокурор требует расселить аварийный дом 1932 года

. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения жилищного законодательства.

Установлено, что 2-этажный многоквартирный дом № 1 по ул. Лопатина, 1932 года постройки находится в аварийном состоянии и подлежит сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. Постановлением администрации города срок его расселения установлен до 31 декабря 2028 года.

При этом обследование показало, что физический износ несущих и ограждающих конструкций дома составляет более 73-75 процентов и достиг недопустимого уровня. Проживание в таком доме может быть опасным, сообщает областная прокуратура.

По результатам проверки прокурором на указанное выше постановление принесен протест, который администрацией города отклонен. Прокурором в Ковровский городской суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию города обязанности отселить собственников помещений указанного многоквартирного дома. Исковое заявление находится на рассмотрении.