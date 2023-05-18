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НовостиОбщество18 мая 2023 7:44

В Лакинске реконструкция школы №1 идет с опережением графика

Учиться в ней будут начальные классы школы №2
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

В Лакинске продолжается реконструкция здания школы №1. Школу возвели ещё в 1934 году. Сейчас это объект культурного наследия регионального значения. Несколько лет здание не эксплуатировалось и объект решили реконструировать.

Планируется оборудовать в новом корпусе 14 учебных классов, спортивный и актовый залы, столовую на 166 мест, библиотеку, медкабинет. А вокруг появятся 3 спортплощадки и беговые дорожки, сообщает региональное Правительство.

Учиться здесь будут начальные классы школы № 2. Это поможет решить проблему второй смены.