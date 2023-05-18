Во Владимирской области 18 мая коронавирус подтвержден у 21 человека

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 18 мая 2023 года лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По 3 случая в Ковровском, Селивановском и Гусь-Хрустальном районах, по 2 заболевших во Владимире, Гороховецком и Меленковском районах, по 1 случаю в Муромском, Кольчугинском, Александровском, Камешковском, Вязниковском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185653 случая заболевания (51413 сл. в г. Владимире, 20165 сл. в Муромском, 21978 сл. в Ковровском, 6569 сл. в Петушинском, 8903 сл. в Кольчугинском, 11274 сл. в Александровском, 7436 сл. в Юрьев-Польском, 16790 сл. в Гусь-Хрустальном, 1772 сл. в Судогодском, 3684 сл. в Собинском, 2131 сл. в г. Радужный, 5980 сл. в Киржачском, 4318 сл. в Камешковском, 3426 сл. в Гороховецком, 4727 сл. в Меленковском, 6224 сл. в Вязниковском, 6439 сл. в Суздальском, 2424 сл. в Селивановском).