"Педагогом года Владимирской области" стала учитель из Вязников Марина Булгакова

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17 мая прошло торжественное награждение победителя и лауреатов XXXII конкурса «Педагог года Владимирской области».

В этом году в конкурсе приняли участие опытные и молодые учителя городских и сельских школ, педагоги организаций дошкольного и дополнительного образования, учителя-дефектологи и педагоги-психологи. Среди номинаций появилась новая – «Педагогический дебют», в которой свои педагогические умения и таланты демонстрировали педагоги со стажем от 3 до 7 лет. Всего в очном туре за победу поборолись 33 специалиста.

Победа в конкурсе, как и приз детских симпатий, также досталась учителю английского языка вязниковской школы № 9 Марине Булгаковой.

«В этом конкурсе я участвую второй раз, – рассказала победительница. – Останавливаться на достигнутом не собираюсь. Конкурс познакомил меня с коллегами, подарил новых друзей, новый опыт и знания. Дал массу положительных эмоций от поддержки учеников, очень творчески и темпераментно за меня болевших. Уверена, что нынешним успехом, как и выбором профессии, я обязана своему учителю и наставнику – Нине Ремовне Балковой. И очень ей благодарна».

Лауреатами-победителями в номинациях XXXII конкурса стали: учитель истории и обществознания гимназии № 17 Петушинского района Анна Болотина, учитель русского языка и литературы средней школы № 1 Гусь-Хрустального Артем Гусев, музыкальный руководитель детского сада № 13 Владимира Наталья Николаева, педагог-психолог средней школы №9 Вязниковского района Надежда Осипова, учитель-дефектолог специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната Кольчугино Светлана Потапова, учитель начальных классов лицея №1 Муром Екатерина Пухова, педагог Центра дополнительного образования Собинского района Мария Стати.

Победителям и лауреатам конкурса вручены дипломы и премии. Кроме того участники конкурса получили специальные призы от партнерского бизнеса.