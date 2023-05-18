Во Владимире изготовитель кухонных гарнитуров обманул 13 клиентов на 3 миллиона рублей

скрин с оперативного видео

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру выявили преступную деятельность 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении более 10 мошенничеств.

Установлено, что с марта по сентябрь прошлого года аферист заключал с людьми договоры на производство и установку кухонных гарнитуров от имени фирмы, где он работал. Получив от 13 клиентов более 3 миллионов рублей, злоумышленник не выполнил взятые на себя обязательства.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейскими изъята документация, а также денежные средства в сумме более 200 тысяч рублей, уточняют в областном УМВД.

Следователями возбуждено и расследуется уголовное дело. 17 мая мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.