Владимирский пожарный, находясь в гостях у отца, спас пожилую женщину из горящей квартиры

фото регионального управления МЧС

17 мая в 13.09 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу Судогодский район, поселок Головино, ул. Гагарина, д. 30.

Как стало известно позднее, сообщение о пожаре передал сотрудник пожарно-спасательной части №2 города Владимира, старший пожарный Денис Шикель. В свободное от несения службы время он находился в этом же доме у своего отца. Выйдя на улицу, он увидел клубы дыма с балкона квартиры на втором этаже, а через дым заметил силуэт человека.

Денис, не раздумывая, бросился на помощь. На балконе находилась 75-летняя хозяйка квартиры. Денис и его товарищ Олег Евстропов сняли ее с балкона и передали в руки очевидцам, которые находились внизу. Женщина успела получить ожоги и была госпитализирована.

Через несколько минут прибыли пожарно-спасательные подразделения и сформировали звено газодымозащитной службы для проникновения в горящую квартиру. Из задымленных квартир на первом этаже со спасустройствами были спасены еще два человека. Пожар потушен на площади 8 кв.м., пострадало имущество и внутренняя отделка квартиры.

По предварительной информации, к пожару привело неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшей. Также стало известно, что во время задымления в квартире пенсионерки сработал установленный ранее автономный пожарный извещатель. Когда женщина уснула, именно он разбудил ее, благодаря чему она смогла выйти на балкон и получить помощь.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 3 единицы техники и 7 человек.