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НовостиПроисшествия17 мая 2023 14:10

В Гусь-Хрустальном водитель квадроцикла наехал на полицейского

Также он повредил патрульный автомобиль
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в Гусь-Хрустальном судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное по фактам умышленного повреждения чужого имущества и применения опасного насилия в отношении представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

Судом установлено, 60-летний гусевчанин около часа ночи 26 июня минувшего года был остановлен нарядом ППС в нетрезвом виде, но не желая быть задержанным, наехал на одного из патрульных, а также повредил служебный автомобиль. Попытка наезда на напарника полицейского успехом не увенчалась, и буяна задержали.

С учетом всех обстоятельств, Гусь-Хрустальный городской суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам 7 месяцам лишения свободы, которые ему предстоит отбывать в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.