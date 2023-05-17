В Коврове здание гимназии №1 получило статус объекта культурного наследия

Фото: Инспекция госохраны объектов культурного наследия Владимирской области

Как сообщает Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области, в документах этот дом числится, как «Здание реального училища» 1911-1914 годов. Расположен он в Коврове на улице Абельмана, 15.

Специалисты отметили, что строилось училище с 1912 по 1914 годы, а проект выполнил городской архитектор Александр Кинс.

Для строительства здания было выделено 134 тысячи 621 рубль, и предназначалось училище для детей торгово-промышленного сословия. В этих стенах им преподавали в основном точные и естественные науки, а само обучение продолжалось семь лет.

После начала первой мировой войны здание городские власти отдали под лазарет, и только с 1918 года там начали учиться.

Уже с 1 октября того же года реальное училище реорганиозвали в первую советскую школу второй ступени, где учились старшеклассники из реального училища, а также женской гимназии и высшего начального училища.

Затем в 1939 году во время финской войны в здании открыли секретный госпиталь для пленных финнов и советских солдат, а ученики перешли в другие школы.

В годы Великой Отечественной войны многие педагоги ушли на фронт.

В 1960 году училище получило статус одиннадцатилетки с углубленным изучением английского языка, и в 1974 году присвоили ей имя Александра Николаевича Барсукова.

В начале 1990-х годов школу №1 перевели в статус гимназии, которой она является и по сей день.