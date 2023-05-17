В Александрове пятеро местных жителей собирали огнестрельное оружие

Фото: Управление ФСБ России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудники ведомства совместно с коллегами из регионального главка полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали пятерых жителей Александрова, причастным к незаконному обороту оружия.

В ходе проведенных обысков по месту жительства подозреваемых у них обнаружили и изъяли два автомата АК-103, два пистолета-пулемета «РМ-63 РАК», 30 писотлетов и револьверов различных марок и систем, включая «Вальтер», «Глок», «Автоматический пистолет Стечкина», «ТТ», «ПМ», «Наган» и другие, а также винтовку Мосина, два карабина «Сайга-9», обрез охотничьего ружья «ИЖ-58», гранату Ф-1, более 5800 патронов разного калибра и 200 граммов пороха.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Троих задержанных на время следствия заключили в следственный изолятор, двух других отпустили под подписку о невыезде.

Расследование продолжается.