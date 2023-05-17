В Кольчугино мужчина обвиняется в покушении на убийство сына подруги

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель Кольчугинского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство, умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, а также умышленного причинения легкого вреда здоровью.

По версии следствия, кольчугинец жил в доме своей сожительницы и ее взрослого сына, с которым у него то и дело случались конфликты.

В ходе таких перепалок обвиняемый в течение нынешнего года уже дважды наносил оппоненту травмы разной тяжести вреда здоровью.

А 19 февраля во время совместного распития алкоголя между мужчиной и сыном его подруги вновь случился конфликт, так как парень упрекнул его в том, что тот мало зарабатывает.

Разозлившийся сожитель схватил кухонный нож и не менее шести раз ударил оппонента в шею, грудь и в правую кисть.

Испугавшись того, что натворил, мужчина сам вызвал «скорую помощь», к счастью, пострадавшего удалось спасти.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Кольчугинский городской суд.