Во Владимире запустили опрос по работе общественного транспорта

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Во Владимире начали разрабатывать комплексную схему общественного транспорта города. Жителей областного центра просят пройти опрос на семи страницах.

Необходимо указать свой пол, возраст, занятость, указать район места проживания, работы или учебы. После этого спрашивают, сколько времени уходит на то, чтобы добраться до работы, магазина или других учреждений, способ передвижения. Есть блок вопросов о передвижении по городу детей до детского сада и школы. Также есть вопросы, касающиеся оплаты проезда и его стоимости в месяц.

Последняя страница опроса посвящена необходимым изменениям в транспортной системе. Можно выбрать несколько вариантов, а также указать свое видение ситуации.