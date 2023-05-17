Чаще всего трава горит во Владимире и Суздальском районе

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

17 мая состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности региона.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности Павел Васин сообщил о том, что с начала года в региона уже произошло 327 ландшафтных пожаров на площади 554 гектара. Чаще всего палы травы фиксировались во Владимире и Суздальском районе.

За период действия особого противопожарного режима несколькими надзорными органами составлено 97 протоколов об административных правонарушениях. Однако на территориях муниципалитетов работа по привлечению виновных лиц к ответственности ведется недостаточно активно.

В преддверии пожароопасного периода сотрудники МЧС России проверили 391 населенный пункт, подверженный угрозе природных пожаров. Выявленные нарушения преимущественно были связаны с неудовлетворительным содержанием минерализованных полос и противопожарных водоемов. Органам местного самоуправления рекомендовано в кратчайшие сроки устранить выявленные недочеты.