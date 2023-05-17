В Вязниковском районе водитель и пассажир автомобиля погибли в ДТП с грузовиком

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по предварительным данным Госавтоинспекции, около 19.20 на 275 километре трассы в деревне Симонцево ехавший в крайней правой полосе автомобиль «Лада» под управлением 47-летнего мужчины врезался в стоящий на дороге большегруз «ДАФ» под управлением 50-летнего водителя.

Легковушку буквально вмяло под фуру. К сожалению, водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте, а его 41-летняя пассажирка впоследствии скончалась в машине «скорой помощи».

По факту ДТП в ГИБДД проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.