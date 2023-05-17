Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 мая 2023 11:24

Во Владимирской области планируют открыть 42 пляжа

В МЧС обсудили подготовку к купальному сезону
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

17 мая состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности региона.

На нем обсудили подготовку к купальному сезону. Заместитель руководителя территориального органа Александр Головашкин сообщил, что, как и в прошлом году, во Владимирской области прогнозируется рост числа отдыхающих у воды, в связи с чем повышаются риски происшествий. Наиболее эффективный способ предотвращения трагедий – это увеличение числа оборудованных мест для купания.

По предварительной информации, в этом году области планируется к открытию 42 пляжа (в 2022-м году было 40 пляжей). Вместе с тем необходимо приложить все усилия к обеспечению безопасности на неорганизованных местах купания, проводить широкую профилактическую и разъяснительную работу, патрулировать места купания, выявлять и пресекать факты нарушения требований безопасного поведения на воде.