Во Владимирской области планируют открыть 42 пляжа

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

17 мая состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности региона.

На нем обсудили подготовку к купальному сезону. Заместитель руководителя территориального органа Александр Головашкин сообщил, что, как и в прошлом году, во Владимирской области прогнозируется рост числа отдыхающих у воды, в связи с чем повышаются риски происшествий. Наиболее эффективный способ предотвращения трагедий – это увеличение числа оборудованных мест для купания.

По предварительной информации, в этом году области планируется к открытию 42 пляжа (в 2022-м году было 40 пляжей). Вместе с тем необходимо приложить все усилия к обеспечению безопасности на неорганизованных местах купания, проводить широкую профилактическую и разъяснительную работу, патрулировать места купания, выявлять и пресекать факты нарушения требований безопасного поведения на воде.