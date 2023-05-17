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НовостиОбщество17 мая 2023 10:39

Подозреваемого в убийстве Владлена Татарского ищут во Владимирской области.

Алексей Метелкин
Ориентировка на Денисова.

Ориентировка на Денисова.

МВД России объявило в розыск Юрия Денисова, подозреваемого в причастности к убийству военкора Владлена Татарского, сообщает портал РИА "Новости". Как сообщили в ведомстве, "Основание для розыска: разыскивается по статье УК". К сообщению приложена ориентировка на разыскиваемого.

Напомним, что ранее стало известно, что Юрий Денисов был прописан во Владимирской области. Об этом сообщали представители RT. По нашим данным, Юрий Денисов действительно был прописан в микрорайоне Оргтруд. Однако он там давно не жил, да и живых родственников во Владимирской области у Денисова не осталось. Тем не менее, жители Владимирской области могут обратиться в полицию, если что-то знают об этом человеке.

Напомним, теракт, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, произошел 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Там проходил творческий вечер военкора.