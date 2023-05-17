В Александровском районе арендатор не высадил деревья вместо вырубленного леса

. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство в ходе проверки установило, что ООО «Агат» получило в аренду участок леса для выполнения работ по изучению недр для разработки месторождений полезных ископаемых.

На месте будущих работ представители организации совершили вырубку деревьев, однако, вопреки действующему законодательству, не провели лесовосстановительные работы.

По результатам проверки в Александровский городской суд было направлено исковое заявление с требованием к компании устранить нарушения.

Суд удовлетворил эти требования, и сейчас арендаторы исполнили судебное решение, высадив необходимое количество деревьев.