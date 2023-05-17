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НовостиОбщество17 мая 2023 9:26

Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 20 процентов

При этом снова выявили два случая гриппа
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области на 19 неделе показатель заболеваемости ОРВИ населения по сравнению с предыдущей неделей снизился на 20,2%.

За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения области обратилось 4 938 человек, во Владимире – 1 778. Зарегистрировано снижение заболеваемости во всех возрастных группах.

Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» было проведено 174 исследования, среди положительных находок - 2 случая вируса гриппа В. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии выделяются РС-вирусы и риновирусы.