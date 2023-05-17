Во Владимире МЧС провела учения по обрушению подъезда многоэтажки

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 16-17 мая проводятся командно-штабные учения для муниципалитета и единой государственной система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В рамках учений 16 мая была проведена учебная эвакуация из школы №20, а также отработка чрезвычайной ситуации в жилом доме.

По легенде, прохожий в районе Доброе заметил обрушение подъезда десятиэтажного дома и сообщил об этом в службу «112». На место выехали сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, муниципальных и коммунальных служб.

В ходе учений отрабатывалась эвакуация жителей дома, отключение условно поврежденных коммуникаций, а также спасение и поиск пострадавших и тушение условного пожара.

На 17 мая в региональном главке МЧС запланирована проверка готовности по вопросам гражданской обороны.