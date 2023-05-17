В Коврове мужчина в ночном клубе украл телефон у заснувшей женщины

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, по фактам грабежа и двух краж, фигурантом по которому проходит 34-летний ранее судимый местный житель.

По версии следствия, прошедшей зимой мужчина находился в развлекательном заведении города, где приметил даму, уснувшую за соседним столиком. Пока никто не наблюдал, ковровчанин забрал лежавший в ее сумочке телефон и ушел.

Через некоторое время он совершил кражу в кафе, где стащил еще один оставленный на столе телефон.

А в начале весны мужчина совершил грабеж в общежитии на улице Островского. Через приоткрытую дверь он заметил лежавшую на табурете купюру достоинством в 1000 рублей, схватил ее и на глазах хозяина сбежал.

Через некоторое время подозреваемого задержали, в ходе следствия он частично возместил ущерб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд.