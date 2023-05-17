Во Владимирской области 17 мая коронавирус подтвержден у 24 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 17 мая лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По 4 случая в Ковровском и Гусь-Хрустальном районах, 3 - во Владимире, по 2 - в Муромском, Гороховецком и Селивановском районах, по 1 заболевшему в Кольчугинском, Александровском, Юрьев-Польском, Камешковском, Меленковском, Вязниковском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185632 случая заболевания (51411 сл. в г. Владимире, 20164 сл. в Муромском, 21975 сл. в Ковровском, 6569 сл. в Петушинском, 8902 сл. в Кольчугинском, 11273 сл. в Александровском, 7436 сл. в Юрьев-Польском, 16787 сл. в Гусь-Хрустальном, 1772 сл. в Судогодском, 3684 сл. в Собинском, 2130 сл. в г. Радужный, 5980 сл. в Киржачском, 4317 сл. в Камешковском, 3424 сл. в Гороховецком, 4725 сл. в Меленковском, 6223 сл. в Вязниковском, 6439 сл. в Суздальском, 2421 сл. в Селивановском).