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НовостиОбщество17 мая 2023 7:47

Во Владимире проверили техническое состояние аттракционов в городских парках

Проверку проводила областная Инспекция гостехнадзора
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в течение апреля-мая все аттракционы городских парков прошли техническое освидетельствование, по итогам которого получили положительные заключения. Таким образом, все они исправны и годны к эксплуатации.

В частности, в Центральном парке культуры и отдыха тестовые пуски и техосмотр техники провели еще до начала работы аттракционов.

Что касается парка «Добросельский», где вскоре установят новые аттракционы, то они также пройдут специальное освидетельствование, проводимое уполномоченными испытательными центрами и лабораториями, а затем и Инспекцией гостехнадзора Владимирской области. Лишь после этого их откроют для посетителей.