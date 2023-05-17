18 мая во Владимир прибудет «Поезд Победы»

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Передвижная выставка-музей «Поезд Победы» совершит остановку во Владимире. 18 мая жители и гости города смогут бесплатно увидеть уникальную выставку, которая разместится на железнодорожном вокзале. Она будет работать с 10.00 до 19.00. Чтобы попасть на выставку, необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте проекта.

Экспозиция на данный момент известна одной из самых больших коллекций многофигурных композиций в скульптуре. Кроме того, выставка известна своим мультимедийным сопровождением: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.

Владимир известен вкладов в победу в Великой Отечественной войне. «Голосом» Советского информбюро был уроженец Владимира Юрий Левитан. В Муроме жил и учился Николай Гастелло – знаменитый лётчик, 26 июня 1941 года направивший свой подбитый бомбардировщик на вражескую колонну.