В Юрьев-Польском районе внук во время ссоры убил 85-летнего дедушку

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Юрьев-Польский районный суд вынес обвинительный приговор по делу об убийстве 85-летнего местного жителя, в котором обвинялся внук убитого.

Судом установлено, что 6 сентября текущего года между родственниками случился конфликт, в результате которого внук ударил деда кулаком по голове, а когда тот упал, взял топор, и нанес еще один удар в голову, отчего пожилой мужчина скончался.

Внук вину не признал и утверждал, что дедушка умер от старости, а ударил он его топором уже после наступления биологической смерти. Тем не менее, суд посчитал доказательства достаточными и признал молодого человека виновным, приговорив его к 9 годам 6 месяцам колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.