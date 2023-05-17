Прокуратура обвинила Минприроды в мусорном коллапсе в Коврове

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Из-за многочисленных жалоб жителей Коврова по поводу мусорного коллапса в городе прокуратура провела проверку исполнения Минприроды своих полномочий. Ведомство исполняло их ненадлежащим образом.

23 ноября прошлого года «Биотехнологии» и «Экоград» заключили договор на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в Коврове и Ковровском районе. Из-а нарушений условий договора (в том числе графика вывоза) 30 марта 2023 года "Экоград" расторг договор в одностороннем порядке. В апреле – мае отходы вывозили с нарушением графиков, что привело к образованию стихийных свалок.

Факты несвоевременного вывоза отходов региональным оператором выявлялись в 2022 – 2023 годах прокуратурой города Владимира, Ковровской городской, Суздальской межрайонной прокуратурами, в связи с чем в адрес регионального оператора внесено 5 представлений, в отношении должностного и юридического лица возбуждены 2 дела об административных правонарушениях. Меры административного воздействия также применялись к региональному оператору Инспекцией административно-технического надзора, Инспекцией государственного жилищного надзора региона, Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям.

Министерством же с 2020 по 2022 годы плановые и внеплановые проверки регоператора не проводились. Мониторинг и анализ информации о деятельности «Биотехнологии» фактически не осуществлялся, взаимодействие с органами местного самоуправления организовано только с января 2023 года, с Инспекцией государственного жилищного надзора области – с марта 2023 года, уточнили в областной прокуратуре.

Только 25 апреля Министерством в прокуратуру области направлено заявление о согласовании внепланового контрольного мероприятия в отношении «Биотехнологии», в согласовании которого отказано в связи с ненадлежащим оформлением представленных документов. По результатам проверки первым заместителем прокурора области курирующему заместителю губернатора региона внесено представление.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры области.