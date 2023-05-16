Во Владимире женщина на мотоцикле пострадала в столкновении с легковушкой

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, авария произошла около 11.50 в районе дома №3 по проспекту Ленина.

По предварительным данным ГИБДД, 42-летний водитель автомобиля «Шкода», ехавший со стороны улицы Студеная гора, начал поворот налево, не уступив дорогу ехавшему навстречу мотоциклу «Кавасаки», которым управляла 38-летняя женщина.

В результате удара мотоциклистка получила травмы, прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» госпитализировала ее.

По факту аварии в Госавтоинспекции проводится проверка.