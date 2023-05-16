Из Владимирской области с нарушением вывезено 600 кубометров леса

. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в ходе проведенной в течение мая работы установлено, что пять предпринимателей, занимающихся заготовкой древесины в Гусь-Хрустальном, Суздальском и Судогодском районах нарушили требования в области карантина растений, связанные с правилами вывоза лесной продукции.

Еще в 2006 году на территории региона было установлено пять карантинных фитосанитарных зон по вредителям леса, а именно — по нескольким видам усачей, наносящих вред деревьям. Таким образом, лесозаготовки можно вывозить из региона только после обследования партий на предмет отсутствия этих насекомых.

Однако предприниматели вывезли более 60 кубометров хвойных пород без оформления карантинных сертификатов. Продукция отправилась в Московскую, Вологодскую области и Краснодарский край.

Всем виновным были направлены предостережения о недопустимости нарушения закона.