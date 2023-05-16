В Кольчугино мужчина обвиняется в убийстве друга из-за спора о фотографии

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Кольчугинская межарйонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело по факту убийства.

В преступлении обвиняется местный житель. По версии следствия, 28 февраля текущего года он вместе с приятелем пил алкоголь у себя дома. Во время застолья между мужчинами случился конфликт после того, как гость плохо отозвался о фотографии, на которой изображалась мать хозяина квартиры.

Разозлившись, хозяин схватил кухонный нож, повалил друга на раскладушку и ударил его в левый бок. От обильной кровопотери пострадавший вскоре скончался на месте происшествия.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Кольчугинский городской суд.