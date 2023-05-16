Александр Лукашенко принял делегацию из Владимирской области

Фото с сайта Правительства Белоруссии.

Торгово-экономическое взаимодействие Беларуси с Владимирской областью нарастает, и темпы этого роста нужно во что бы то ни стало сохранить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 16 мая на встрече с губернатором Владимирской области России Александром Авдеевым.

По словам Лукашенко, Владимирская область может рассчитывать на сотрудничество с Беларусью в ряде сфер, в том числе по поставкам племенного скота, мелиоративной техники. Он также обратил внимание на схожесть Беларуси и Владимирской области, что является надежным фундаментом для развития двустороннего взаимодействия: "Знаем, что вы не супербогатые (так же, как и мы), все достается своим трудом, люди одинаковые. Поэтому у нас есть хорошая база, основа для нашего сотрудничества. Всегда к этому готовы".

Александр Авдеев в свою очередь заявил, что возможности и потребности кооперации Владимирской области России с Беларусью достаточно высоки. Он подчеркнул, что Беларусь является давним и надежным партнером для области.

"У нас более 100 стран-партнеров. Беларусь занимает пятое место среди этого листа. Я считаю, что это, скорее, стартовая позиция, которую надо улучшать. И улучшать позиции в нашем товарообороте, обмене в том числе культурными, туристическими услугами. У нас работают более 30 предприятий, учредителями которых являются граждане Беларуси", - сказал Александр Авдеев.