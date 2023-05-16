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НовостиОбщество16 мая 2023 11:56

Житель Кольчугина украл мотоцикл, который нашел по объявлению

За кражу он получил 1 год условно
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

31-летний житель города Кольчугино признан виновным в краже мотоцикла с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба.

Судом установлено, что в конце мая 2022 года мужчина на сайте «Авито» нашел объявление о продаже мотоцикла «Kawasaki», который ему понравился. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, он выяснил у продавца, где находится мотоцикл. В начале июня мужчина прибыл в гаражный кооператив, по фотографиям из объявления нашел нужный гараж, и, отжав ворота, незаконно проник внутрь хранилища. Обнаруженный внутри мотоцикл перегнал в гараж к своему знакомому, чтобы впоследствии продать, а украденные мотоциклетные шлем, перчатки, куртку, сумку, газонокосилку, компрессор, лобзик, болгарку, дрель и мойку хранил у себя. Ущерб владелец оценил в 182 749 рублей.

На следующий день после кражи мужчина перекрасил мотоцикл и выставил его на продажу под вымышленным именем. Через месяц ему позвонил молодой человек по поводу покупки мотоцикла, договорились о встрече. Приехавшие покупатели оказались сотрудниками полиции.

Потерпевший в судебном заседании пояснил, что все похищенное возвращено полицией, а подсудимый заплатил ему за мотоцикл 150 рублей, то есть фактически его покупает.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. В доход федерального бюджета с мужчины взыскано 7136 рублей.