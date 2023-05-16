В Суздале покажут старинные снимки и фотоаппараты

фото ВСМЗ

Помните названия из детства: «Смена», «Вилия», «ФЭД», «Зоркий», «Зенит»? А в экспозиции, кроме этих малоформатных аппаратов, выпускавшихся полвека назад, будет настоящая старинная техника, какую видели, должно быть, наши дедушки, прадедушки или более далекие предки.

Фотоаппараты, фотооборудование и фотографии из фондов ВСМЗ и частных коллекций расскажут о развитии фотодела со второй половины XIX века по 80-е годы XX века. Достойное место в витринах займут и настоящие шедевры прошлых лет от именитых мастеров: Сергея Прокудина-Горского, Александра Соболева и Сергея Орлова.

Выставка не просто рассказывает об истории фотодела, процессе и технике, которую применяли фотографы – на ней через старые снимки можно увидеть своими глазами уже давно «ушедшую натуру».

Выставка будет работать до 23 июля в суздальском Кремле.