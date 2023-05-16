Во Владимире поймали молодого человека с килограммом наркотиков

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утверждено обвинительное заключение в отношении 19-летнего жителя Костромы. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Установлено, что в феврале текущего года мужчина, находясь в Костроме, используя интернет, договорился о приобретении крупной партии наркотиков (мефедрона) для последующего сбыта. Получив сообщение о месте расположения тайника, он ночью на личном автомобиле приехал во Владимир. Часть указанного наркотического средства массой более 500 грамм он забрал в лесном массиве на территории Ленинского района, после чего проследовал за второй партией наркотика.

По ходу движения молодой человек был остановлен сотрудниками ДПС и своим нервным, суетливым поведением вызвал подозрение сотрудников полиции, которые произведя личный досмотр и осмотр его автомобиля, обнаружили и изъяли незаконно перевозимое наркотическое средство. Из информации, содержавшейся в телефоне, удалось выяснить место расположения оставшейся партии наркотиков. сообщили в областной прокуратуре.

Всего из незаконного оборота изъято свыше 1 кг наркотических средств, которые предназначались для наркопотребителей Владимира.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суду Владимира. Преступнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.