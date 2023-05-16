Во Владимире пешеходные переходы оборудуют освещением и дублирующими знаками

фото с сайта мэрии

Наряду с масштабным дорожным ремонтом в этом году во Владимире в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» пять пешеходных переходов дополнительно оборудуют светодиодным освещением и дублирующими дорожными знаками «Пешеходный переход».

Монтаж оборудования выполнила «Производственно-монтажная компания Дорема» из подмосковной Каширы. Стоимость работ по контракту — миллион рублей. На сегодняшний день работы завершены, идет их приемка.

Дополнительное оснащение появилось на пешеходных переходах по следующим адресам: ул. Мира, в районе д. 36-в; ул. Юбилейная, в районе д. 50; ул. Большая Нижегородская, в районе д.д. 11, 21 и 43.

Дублирующие знаки акцентируют внимание водителей на приближении к пешеходному переходу, а современное светодиодное освещение объективно повышает безопасность пешеходов в темное время суток.