Во Владимирской области начались работы по расширению трассы на Суздаль

фото регионального Правительства

Во Владимирской области начались работы по расширению дороги от Владимира до Суздаля. Проезжая часть будет расширена до четырех полос движения, что увеличит пропускную способность дороги и существенно повысит безопасность движения.

Как сообщает Зебра ТВ, на всем протяжении планируется установить разделительное осевое барьерное ограждение, а на отдельных опасных отрезках – боковое. Они предотвратят выезд автомобилей на встречные полосы движения и съезды с дороги.

На ремонтируемом участке Р-132 будет построено восемь разворотных петель: на выезде из Владимира перед селом Суходол; за поворотом на село Суворотское; перед селом Павловское; после села Павловское; перед поворотом на село Черниж; в начале обхода Суздаля; в районе поворота на суздальский микрорайон Михали; в конце обхода Суздаля. Все петли кроме развязки в районе Михалей будут двусторонними.

Также поставят три светофора: на повороте к селу Суходол; на повороте к селу Борисовское; на обходе Суздаля в месте пересечения с улицей Васильевской (в районе автовокзала).