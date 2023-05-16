Анзор Саралидзе в третий раз избран ректором ВлГУ

Фото ВлГУ.

16 мая в здании главного корпуса ВлГУ прошли выбора ректора университета. В итоге, в третий раз подряд ректором был избран Анзор Саралидзе. За него проголосовали 146 человек. А всего голосовавших было 155.

Напомним, что помимо Анзора Саралидзе в выборах ректора приняли участие Лев Логинов, и.о. проректора по социальной политике и общим вопросам и Алексей Ëлкин, директор Института машиностроения и автомобильного транспорта ВлГУ. В итоге Логинов получил лишь 3 голоса, а за Елкина проголосовали 6 человек.

Анзор Саралидзе родился 21 октября 1965 года. Он является доцентом и кандидатом экономических наук. Имеет два высших образования - в 1991 году он окончил Владимирский политехнический институт (специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство», квалификация «Инженер-механик»), а в 2000 году Владимирский государственный университет (специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист»). Во Владимирском государственном университете с 2000 года. Последовательно занимал должности помощника проректора по общим вопросам ВлГУ, проректора по административно-хозяйственной работе ВлГУ, проректора по учебно-воспитательной работе ВлГУ, проректора по учебно-воспитательной работе и социальной политике ВлГУ. В 2013 году возглавил университет.