Бывший невролог владимирской больницы №4 получил условный срок за взятку от призывника

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Фрунзенский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заведующего неврологического отделения Городской больницы №4 Владимира о взятке и использовании заведомо поддельной печати.

По данным следствия и суда, 18 апреля 2022 года в кабинет к неврологу пришел мужчина и попросил оказать помощь в получении отсрочки от призыва в армию, а также военного билета без прохождения службы. За "услугу" заведующий получил 70 тысяч рублей. Используя поддельную печать «Городской клинической больницы № 17 Департамента здравоохранения города Москвы», невролог изготовил медицинские документы — о том, что мужчина лечился в столице и у него якобы имеется неврологическое заболевание. Поэтому к службе он не годен.

Молодой человек получил от врача фальшивые документы. В военном комиссариате Владимира он предъявил копии переданных ему медицинских документов, пожаловался на головные боли, после чего получил отсрочку и направление на обследование в то же отделение в больнице на Каманина, заведующему которого он заплатил.

При рассмотрении уголовного дела подсудимый вину признал. Кроме того, суд учел наличие у подсудимого на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеристики с места жительства и места работы, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, раскаяние в содеянном.

Бывший заведующий неврологическим отделением получил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, штраф в 210 тысяч рублей и запрет на занятие определенных должностей в государственных учреждениях здравоохранения на 2,5 года.