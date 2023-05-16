Во Владимирской области утвердили тарифы на водоотведение в многоквартирных домах

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Во Владимирской области в расчет коммунальных тарифов внесены очередные изменения. Министерство государственного регулирования цен и тарифов 33 региона внесла изменения в собственное же постановление, которое установило новые нормативы отведения сточных вод для поддержания надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах.

Приказ уже выложен на официальном интернет-портале правовой информации. И в нем указано, что он вступает в силу с 10 мая 2023 года. Также в приказе выложены нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах. В зависимости от этажности и категории жилых помещений они варьируются от 0,01 куб.м/ кв.м до 0,04 куб.м/ кв.м.

Стоит уточнить, что ранее во Владимирской области не было подобных нормативов. Они появились только сейчас. И, по сути, они необходимы для того, чтобы высчитать размер тарифа по данной коммунальной услуге в тех домах, где нет общедомового прибора учета.