Во Владимирской области 16 мая коронавирус подтвержден у 22 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 16 мая лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По 5 случаев во Владимире и Гусь-Хрустальном районе, по 2 заболевших в Муромском, Ковровском и Селивановском районах и Радужном, по 1 случаю в Александровском, Юрьев-Польском, Меленковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185608 случаев заболевания (51408 сл. в г. Владимире, 20162 сл. в Муромском, 21971 сл. в Ковровском, 6569 сл. в Петушинском, 8901 сл. в Кольчугинском, 11272 сл. в Александровском, 7435 сл. в Юрьев-Польском, 16783 сл. в Гусь-Хрустальном, 1772 сл. в Судогодском, 3684 сл. в Собинском, 2129 сл. в г. Радужный, 5980 сл. в Киржачском, 4316 сл. в Камешковском, 3422 сл. в Гороховецком, 4724 сл. в Меленковском, 6222 сл. в Вязниковском, 6439 сл. в Суздальском, 2419 сл. в Селивановском).