В Коврове отменили общегородской последний звонок

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В этом году во Владимирской области школу заканчивают 32,2 тысячи человек. В Коврове число выпускников 11 классов составит 608 человек.

Обычно в городе оружейников проводится общегородской последний звонок. Однако, как сообщает портал gorodkovrov, в этом году последние звонки пойдут только в школах.

Напомним, что во Владимире обычно проходит шествие выпускников по центру города. Не проводилось оно только во время пандемии. В этом году в мэрии сначала сообщили о том, что шествие состоится, однако днем позже выяснилось, что его не будет. Праздничные мероприятия состоятся для выпускников только на Соборной площади.

Выпускные в школах Владимирской области пройдут 23 и 24 июня.