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НовостиПроисшествия16 мая 2023 6:47

Во Владимирской области иностранцы получали временную регистрацию благодаря фиктивным бракам

ФСБ выявила эту преступную схему и завела уголовное дело на троих злоумышленников
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

УФСБ России по Владимирской области возбудила уголовное дело в отношении троих мужчин (1981, 1998 и 2002 годов рождения), которых обвиняют в организации незаконной миграции.

По версии следствия, троица, зная, что иностранцы могут получить разрешения на временное проживание при заключении брака с гражданином Российской Федерации, организовала целую схему по провозу в страну выходцев из одной из стран Закавказья.

В период с октября 2021 года по апрель 2022 года с помощью фиктивных браков с гражданками России незаконно получили разрешения на временное пребывание в стране более десяти мигрантов. Уголовное дело возбуждено по пункту «а», части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору).